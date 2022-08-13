Вниманию желающих стать учителем

С 18 августа начнется этап собеседования по набору учителей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, интервью будут организованы в полной средней школе № 18 города Баку (Адрес: г. Баку, Ясамальский район, ул. Шихали Гурбанова, 6/10).

Даты интервью по предметам указаны ниже:

- 18.08.2022-биология (азербайджанский и русский секторы ), информатика, азербайджанский язык и литература, музыка;

- 19.08.2022-информатика, французский язык (азербайджанский и русский секторы ), биология, азербайджанский язык и литература, история, технология, изобразительное искусство, музыка;

- 20.08.2022-технология, русский язык, музыка (азербайджанский и русский секторы ), история, математика, изобразительное искусство, информатика;

- 22.08.2022 - технология, русский язык, история (русский сектор), география, математика, изобразительное искусство, музыка;

- 23.08.2022-технология, русский язык и литература, изобразительное искусство (русский сектор), география (азербайджанский и русский секторы ), физическое воспитание( азербайджанский и русский секторы ), химия (русский сектор), математика (русский сектор), английский язык, музыка;

- 24.08.2022-физика, азербайджанский язык, русский язык и литература, технологии (русский сектор), английский язык (азербайджанский и русский секторы), физическое воспитание, начальная школа, химия, музыка;

- 25.08.2022-физика (азербайджанский и русский секторы ), начальный класс (азербайджанский и русский секторы ), азербайджанский язык, немецкий язык (Азербайджанский и русский секторы ), английский язык (азербайджанский и русский секторы ), химия, физическое воспитание.

Информация об интервью будет отправлена на личные страницы кандидатов в ближайшие дни.