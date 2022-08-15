https://news.day.az/society/1487392.html Пожар в Шахдагском национальном парке
Пожар в Шахдагском национальном парке
На лесной территории в Габалинском районе начался пожар.
По словам очевидцев, горит лесной массив, расположенный недалеко от села Тиканлы.
Руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова подтвердила Trend информацию о пожаре, передает Day.Az.
По ее словам, пожар произошел на территории Шахдагского национального парка.
"В настоящее время на месте пожара находятся сотрудники МЧС. Ведутся работы по тушению пожара", - добавила Ибрагимова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре