https://news.day.az/society/1487601.html Вспыхнул пожар в еще одном селе Шабранского района
Вспыхнул пожар в еще одном селе Шабранского района
В еще одном высокогорном селе Шабранского района начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул на скошенном пшеничном поле.
Для тушения пожара, продолжающегося в селе Зохрамы, на территорию привлечены техника и живая сила МЧС.
Огонь приблизился к домам. Сильный ветер затрудняет тушение.
В настоящее время предпринимаются необходимые меры по локализации огня.
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