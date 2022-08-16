Вспыхнул пожар в еще одном селе Шабранского района

В еще одном высокогорном селе Шабранского района начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул на скошенном пшеничном поле.

Для тушения пожара, продолжающегося в селе Зохрамы, на территорию привлечены техника и живая сила МЧС.

Огонь приблизился к домам. Сильный ветер затрудняет тушение.

В настоящее время предпринимаются необходимые меры по локализации огня.