В Баку машина скорой помощи попала в аварию, пострадал врач

В Насиминском районе Баку произошла тяжелая дорожная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Рашида Бейбутова.

Так, водитель, управлявший автомобилем марки "Хазар" без государственного регистрационного знака, двигался при красном свете светофора.

В это время на перекрестке произошло столкновение с движущейся машиной скорой помощи.

В результате врач, находившийся в машине скорой помощи, получил травмы и был доставлен в больницу.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

По данному факту сотрудники полиции Насиминского района проводят расследование.