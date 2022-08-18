В Азербайджане в детсадах выявили нарушения

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики продолжает проверки в дошкольных образовательных учреждениях страны.

Как сообщили Day.Az в АПБА, в период с 8 по 12 августа в 18 детских садах республики в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Агентства, было выявлено 158 нарушений. В отношении 17 детских садов приняты административные меры.

Отметим, что в ходе мониторингов проверяется организация питания в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с пищевыми нормами, указанными в постановлении № 103 Кабинета Министров Азербайджанской Республики. Специалисты проводят выездной осмотр мест, где производятся и хранятся продукты питания в детских садах, на соответствие санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам.