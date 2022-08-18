Какой погоды ждать завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в четверг Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем - 35-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 50-60 процентов, днем - 25-30 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28, на южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 28-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-40, местами - 41 градус тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.