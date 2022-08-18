Уверена, что дом моих прадедов будет восстановлен и станет культурно-просветительским центром

Школа в селе Туг была одной из первых школ в Карабахе. По некоторым источникам, образовательное учреждение было открыто в 1885 году, по другим - в 1883-м. На каменной плите у входа в старое здание школы написано: "1883 г.". По указу императора Александра II учебному заведению был присвоен статус "Школа русско-европейского типа". Непосредственными инициаторами открытия школы были братья Садыг бей и Мехди бей Мелик-Аслановы.

Об этом в беседе с АЗЕРТАДЖ сказала Раяна Мелик-Асланова, проживающая в нидерландском городе Утрехт, передает Day.Az.

Одна из продолжательниц рода Мелик-Аслановых Раяна ханым 16 июня этого года посетила село Туг Ходжавендского района. Делясь впечатлениями от поездки, наша собеседница также рассказала о знаменитой школе села Туг: "Первая школа в селе Туг открылась в доме Садыг бея. Дом Садыг бея располагался в нижней части села, дальше клуба. На правой стороне дороги, если идти со стороны Базар булагы. Это было продолговатое, одноэтажное здание белого цвета. После установления советской власти дом Садыг бея использовался как склад. Супруга моего прадеда Аслан бея Мелик-Асланова (брат Садыг бея и Мехди бея) - Ася ханым (моя прабабушка) была дочерью Мир Мехди Хезани. По приглашению Аслан бея Мир Мехди Хезани переезжает в село Туг и начинает преподавать в этом учебном заведении. Согласно рассказам нашей семьи, Мир Мехди Хезани написал произведение "Китаби-тарихи-Карабах" ("Карабахнаме") в период проживания в доме моего прадеда. В целом же, выпускниками этой школы были такие видающиеся личности, как Худадат бей Мелик-Асланов, Джавад бей Мелик-Егянов и многие другие. В школе преподавали учителя, окончившие Горийскую семинарию".

Раяна ханым также отметила, что Мехди бей оказал помощь в создании села Кюрдлер Физулинского района. Он также провел в селе кяриз. В этом кяризе до сих пор есть вода. А Садыг бей Мелик-Асланов был приставом Лачинского и Гафанского районов.

"После установления советской власти, в середине 20-х годов прошедшего века (примерно в 1926 году), построенные рядом дома Аслан-бея и Мехди-бея на вершине села Туг были конфискованы, а через некоторое время в этих зданиях были открыты две школы для начальных и старших классов. Эти школы функционировали до открытия в 1978 году по Распоряжению великого лидера Гейдара Алиева нового здания школы в Туге.

Позже на первых этажах этих зданий размещаются бытовые службы, а на верхних этажах открывается гостиница для водителей междугороднего транспорта. Последний раз я видела наш дом за несколько лет до оккупации - в 1982 году, и через 40 лет - 16 июня 2022 года - мне довелось вновь побывать в прекрасном селе Туг, но застать уже одни развалины на том самом месте.

В последний раз мой отец был в селе Туг в 1986 году, и они с директором школы Нияз муаллимом отправились в Гадрут. Мой отец хотел приватизировать дом, забрав документы из архива Гадрута, но через два месяца после приезда у него начались боли в желудке. Вскоре после этого мой отец скончался от рака", - добавила Раяна Мелик-Асланова.

Подчеркнув, что в село Туг она приехала с правнуками Садыг бея, Раяна Мелик-Асланова сказала: "Уверена, что дома братьев Аслан бея и Мехди бея Мелик-Аслановых будут восстановлены государством и станут культурно-просветительским центром для нашего народа, а приехавшие в село люди будут молиться за упокой душ Мелик-Аслановых".

Отметим, что Раяна Мелик-Асланова родилась в 1963 году в городе Баку. В 1985 году окончила факультет англо-немецких языков Института иностранных языков (ныне Азербайджанский университет языков). До 1997 года работала учительницей английского языка в школе номер 164. С 1997 по 2001 год занималась переводческой деятельностью. С 2002 года живет в Королевстве Нидерланды. В настоящее время не работает из-за проблем со здоровьем.