Объявлены результаты перевода студентов
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Завершился процесс перевода студентов из вузов, находящихся в стране и за границей, или смены ими специальности, а также их перевода из средних специальных учебных заведений, находящихся в нашей стране и за границей.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования.