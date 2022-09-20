https://news.day.az/society/1496744.html В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Низаминском районе Баку водитель ДТП спровоцировал ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Микаила Алиева.
Автомобиль марки Chevrolet врезался во время маневрирования Renault. В результате аварии пострадал один человек, находившийся на Chevrolet. В результате инцидента обе машины получили серьезные повреждения.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре