В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Низаминском районе Баку водитель ДТП спровоцировал ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Микаила Алиева.

Автомобиль марки Chevrolet врезался во время маневрирования Renault. В результате аварии пострадал один человек, находившийся на Chevrolet. В результате инцидента обе машины получили серьезные повреждения.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза.