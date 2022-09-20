Армяне разрушили на территориях Азербайджана за период их оккупации 993 учебных заведения
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Армяне разрушили на территориях Азербайджана за период их оккупации 993 учебных заведения.

Об этом сказал заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов в ходе мероприятия на тему "Культурная экономика в Азербайджане: Шуша - импульсы развития", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Кроме того, в Карабахе было свыше 600 культурных учреждений, в том числе музеи, музыкальные школы. Идет работа по их восстановлению, и некоторые из них уже восстановлены", - сказал замминистра.

Он также отметил большое влияние сектора образования и науки на развитие экономики в целом.