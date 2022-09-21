Этим лицам может быть присвоен статус шехида

В закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов" необходимо внести дополнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Эльшад Мирбашир на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

Депутат отметил, что представил свое предложение в Милли Меджлис.

"Тем, кто погиб в результате несчастного случая во время прохождения воинской службы в период Отечественной войны Азербайджана или при исполнении воинских обязанностей, также должен быть присвоен статус шехида", - сказал он.