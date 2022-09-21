В Сураханах взломали и обокрали платежный терминал

Задержаны лица, похитившие деньги из платежного терминала в Сураханах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в одном из магазинов поселка Ени Гюнешли Сураханского района, был взломан платежный терминал из которого похитили 2 111 манатов, также были украдены табачные изделия на сумму 80 манатов, 200 манатов наличными из самого магазина.

В результате операции, проведенной сотрудниками 33-го отдела полиции Сураханского РУП, установлены и задержаны подозреваемые в преступлении жители Баку Мурад Абдуллаев и Турал Абилов.

По факту ведется расследование.