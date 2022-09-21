https://news.day.az/society/1497156.html В Сураханах взломали и обокрали платежный терминал
В Сураханах взломали и обокрали платежный терминал
Задержаны лица, похитившие деньги из платежного терминала в Сураханах.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в одном из магазинов поселка Ени Гюнешли Сураханского района, был взломан платежный терминал из которого похитили 2 111 манатов, также были украдены табачные изделия на сумму 80 манатов, 200 манатов наличными из самого магазина.
В результате операции, проведенной сотрудниками 33-го отдела полиции Сураханского РУП, установлены и задержаны подозреваемые в преступлении жители Баку Мурад Абдуллаев и Турал Абилов.
По факту ведется расследование.
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