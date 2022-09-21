Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур

Обсуждены перспективы сотрудничества между MÜSİAD Azеrbaycan, Центром инноваций Службы Asan и образовательным центром "Bilim Bakı".

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении MÜSİAD.

Было отмечено, что для обсуждения перспектив сотрудничества сегодня состоялась встреча между директором Центра инноваций Вусалом Рустамовым и руководителем "Bilim Bakı" Юсуфом Полатом, председателем правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашадом Джабирли и членами правления.

В ходе встречи было отмечено намерение MÜSİAD и впредь расширять сотрудничество.