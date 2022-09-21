https://news.day.az/society/1497319.html Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур - ФОТО
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур - ФОТО
Обсуждены перспективы сотрудничества между MÜSİAD Azеrbaycan, Центром инноваций Службы Asan и образовательным центром "Bilim Bakı".
Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении MÜSİAD.
Было отмечено, что для обсуждения перспектив сотрудничества сегодня состоялась встреча между директором Центра инноваций Вусалом Рустамовым и руководителем "Bilim Bakı" Юсуфом Полатом, председателем правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашадом Джабирли и членами правления.
В ходе встречи было отмечено намерение MÜSİAD и впредь расширять сотрудничество.
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