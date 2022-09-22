Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 805 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 179, вторую дозу получили 114, бустерную дозу - 441 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 71 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 884 234, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5380 0012, вторую дозу получили 4 866 497, бустерную дозу - 3 376 458 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 261 278 человек.