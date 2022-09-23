В этом году в Азербайджане откачано 7 тысяч тонн меда.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал в пятницу председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, в целом по сравнению с предыдущими годами пчеловодство в стране выросло в этом году.

"Одной из основных причин увеличения сбора меда является развитие пчеловодства в Карабахе. На пастбища на освобожденных от оккупации территориях в этом году переселено около 20 тысяч пчелиных семей. В этих районах было откачано 300 тонн меда. Наша цель - довести урожай меда на освобожденных землях до 3 тысяч тонн. Для этого созданы благоприятные условия для пчеловодства. В этом году откачанный мед удовлетворит внутренний спрос с избытком. Так, по нашим подсчетам, потребность страны в меде составляет 6 тысяч тонн в год. А оставшуюся часть можно направить на экспорт", - сказал Хасратов.