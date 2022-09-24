https://news.day.az/society/1497975.html Проводится разбирательство в отношении директора бакинской школы
Проводится разбирательство в отношении директора бакинской школы
Управление образования по городу Баку проводит разбирательство в связи с распространившейся аудиозаписью касательно директора средней школы №45 города Баку и обвинений учителей.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в субботу в Управлении образования по городу Баку.
Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах разбирательства.
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