Проводится разбирательство в отношении директора бакинской школы
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Управление образования по городу Баку проводит разбирательство в связи с распространившейся аудиозаписью касательно директора средней школы №45 города Баку и обвинений учителей.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в субботу в Управлении образования по городу Баку.

Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах разбирательства.