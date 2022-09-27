В Баку задержан гражданин Ирана

В Баку была проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Бинагадинского РУП, был арестован и предан следствию гражданин Ирана Хосейн Болхассани, организовавший сбыт и распространение крупного количества наркотиков, ввезенных контрабандным путем в столицу. Во время обыска у задержанного и в его доме в поселке Говсаны Сураханского района было обнаружено 3 килограмма героина и более 5 килограммов марихуаны.

Хоссейн Болхассани был одним из главных лиц, организовавших продажу и распространение наркотиков в Баку. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других членов сети по сбыту наркотиков.

В связи с этим в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По решению суда задержанному была избрана мера пресечения в виде ареста.