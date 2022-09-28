В Азербайджане мужчина обманом снимал деньги с карт граждан

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Сальянского района, был задержан местный житель Акиф Ибрагимов, похищавший деньги с банковских карт, принадлежащих гражданам.

Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, во время расследования он признался в совершенном преступлении и выразил сожаление.

Выяснилось, что А.Ибрагимов, стоя перед банкоматами, расположенными на территории района, сначала получал данные карт лиц, просивших его о помощи, а затем сообщал потерпевшим, что на их картах денег нет. После того, как потерпевшие отходили, он добавлял данные карты в свой мобильный телефон и, переводил средства, находящиеся на балансе карты, на свою карту.

По данному факту в следственном отделении Сальянского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции не исключают причастности Акифа Ибрагимова и к другим аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от действий данного лица, просят обращаться в службу "102" МВД, а также в Сальянское РОП.