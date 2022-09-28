https://news.day.az/society/1498940.html В бакинском метро задержан карманник
В бакинском метро задержан карманник
Задержан подозреваемый в совершении краж в бакинском метро.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в столичное управление полиции поступили заявления о краже мобильных телефонов из карманов жителя Лерикского района Л.Шабанлы, жителя Гейчайского района А.Яхъялы и жителя Шекинского района Э.Ахмедли.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель Баку Махир Мирзоев, подозреваемый в совершении краж и ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками.
По факту ведется расследование.
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