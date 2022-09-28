В бакинском метро задержан карманник

Задержан подозреваемый в совершении краж в бакинском метро.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в столичное управление полиции поступили заявления о краже мобильных телефонов из карманов жителя Лерикского района Л.Шабанлы, жителя Гейчайского района А.Яхъялы и жителя Шекинского района Э.Ахмедли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель Баку Махир Мирзоев, подозреваемый в совершении краж и ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками.

По факту ведется расследование.