В Джебраиле задержан браконьер

Задержан житель Губадлинского района Ш.Гахраманов, занимавшийся незаконной охотой на территории Джебраильского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что у него были обнаружены и изъяты одно охотничье ружье, 25 патронов и тушки диких птиц, на которых он охотился.

По факту в Джебраильском РУП ведется расследование.