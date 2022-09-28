https://news.day.az/society/1498960.html В Джебраиле задержан браконьер
В Джебраиле задержан браконьер
Задержан житель Губадлинского района Ш.Гахраманов, занимавшийся незаконной охотой на территории Джебраильского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что у него были обнаружены и изъяты одно охотничье ружье, 25 патронов и тушки диких птиц, на которых он охотился.
По факту в Джебраильском РУП ведется расследование.
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