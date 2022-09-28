Азербайджанский эксперт получил награду Google

Единственный в Азербайджане премьер-партнер по рекламе и эксперт по продуктам Google Кямал Аллазов был удостоен награды на саммите, который проходил в головном офисе Google в Дублине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице Google - Product Experts в Twitter.

Молодой эксперт, представлявший продукты Google на конференциях, тренингах и мероприятиях по цифровому маркетингу в 2022 году, получил от компании премию "Посол Google" (Ambassador Award).

На мероприятии, в котором приняли участие более 200 экспертов высокого уровня по всем веб-сервисам Google, состоялось награждение по 12 номинациям. Одна из этих номинаций - награда "Посол Google".