Задержан мошенник, продававший дорогие сотовые телефоны по низкой цене

2004 года рождения Кемаль Алигулиев, подозреваемый в массовых мошеннических действиях с продажей дорогих мобильных телефонов по низким ценам в социальных сетях и на сайтах объявлений, был задержан сотрудниками полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство Внутренних Дел.

Он присвоил 200, 300 манатов и другие суммы с помощью онлайн-платежей под видом "задаток", обманом заставив людей купить сотовые телефоны, которые он выставил на продажу по низкой цене.

Расследование по факту продолжается.