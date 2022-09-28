https://news.day.az/society/1499120.html Задержан мошенник, продававший дорогие сотовые телефоны по низкой цене - ВИДЕО
Задержан мошенник, продававший дорогие сотовые телефоны по низкой цене - ВИДЕО
2004 года рождения Кемаль Алигулиев, подозреваемый в массовых мошеннических действиях с продажей дорогих мобильных телефонов по низким ценам в социальных сетях и на сайтах объявлений, был задержан сотрудниками полиции.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство Внутренних Дел.
Он присвоил 200, 300 манатов и другие суммы с помощью онлайн-платежей под видом "задаток", обманом заставив людей купить сотовые телефоны, которые он выставил на продажу по низкой цене.
Расследование по факту продолжается.
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