Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 140 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 660, вторую дозу получили 165 человек, "бустерную" дозу - 265 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 50.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 892 609, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 383 140, вторую дозу получили 4 867 821, "бустерную" дозу - 3 379 802 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 261 846 человек.