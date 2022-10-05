https://news.day.az/society/1500889.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 108 случаев заражения коронавирусом, 168 человек вылечились, четверо - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 228 человек вылечились, 9 925 - скончались, число активных больных составляет 712.
За последние сутки в стране проведены 3 863 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 264 095.
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