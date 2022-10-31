Как будут учиться школьники в праздничные дни?

Министерство науки и образования Азербайджана представило информацию о графике учебных занятий 5-9 ноября в школах с пятидневным и шестидневным обучением. Ранее сообщалось, что, согласно постановлению Кабмина, переставлены местами рабочий день 7 ноября и выходной день 5 ноября 2022 года.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве, в связи с этим в учебных заведениях с пятидневной учебной неделей 5 ноября считается рабочим днем, а 6-9 ноября - нерабочими днями.

Поскольку в учебных заведениях с шестидневной учебной неделей 5 ноября выпадает на рабочий день, понедельник следующей недели -7 ноября - считается рабочим днем, а 8-9 ноября - нерабочими днями. Таким образом, 5 и 7 ноября - рабочие дни.