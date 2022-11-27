Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 326 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 72, вторую дозу получили 58 человек, "бустерную" дозу - 171 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 25.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 921 387, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 392 537, вторую дозу получили 4 873 784, "бустерную" дозу - 3 391 214 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 263 852 человека