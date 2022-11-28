https://news.day.az/society/1515038.html Пожар в многоэтажке в Баку
Пожар в многоэтажке в Баку
В квартире многоэтажного жилого дома на ул. Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место прибыли подразделения Госслужбы противопожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.
Пожар в квартире был потушен, дополнительная информация будет представлена позже.
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