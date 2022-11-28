Пожар в многоэтажке в Баку

В квартире многоэтажного жилого дома на ул. Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место прибыли подразделения Госслужбы противопожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

Пожар в квартире был потушен, дополнительная информация будет представлена позже.