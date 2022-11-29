В Гаджигабуле загорелся автомобиль дорожной полиции

В Гаджигабуле произошло возгорание в моторном отсеке служебного автомобиля Государственной дорожной полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Было отмечено, что полицейские потушили огонь, возникший в автомобиле марки Mercedes, с использованием специальных технических средств. Пострадавших нет.

По данному факту проводится расследование.