https://news.day.az/society/1515180.html В Гаджигабуле загорелся автомобиль дорожной полиции
В Гаджигабуле загорелся автомобиль дорожной полиции
В Гаджигабуле произошло возгорание в моторном отсеке служебного автомобиля Государственной дорожной полиции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Было отмечено, что полицейские потушили огонь, возникший в автомобиле марки Mercedes, с использованием специальных технических средств. Пострадавших нет.
По данному факту проводится расследование.
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