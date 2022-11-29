В Азербайджане отменяется одна из госпошлин

В Азербайджане отменена госпошлина на получение ветеринарной справки.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине".

Изменение нацелено на повышение государственной поддержки предпринимательства, предотвращение резкого роста цен на продукцию животного происхождения.

Отметим, что согласно действующему в настоящее время закону, за выдачу ветеринарной справки (одного документа) предусмотрена государственная пошлина в размере пяти манатов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.