Как долго продлится нестабильная погода в Азербайджане? - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове после небольшого перерыва 2 декабря в последующие дни, с 3-го по 7-е, ожидаются периодические дожди.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых частях полуострова осадки могут стать интенсивными.
Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. Ожидается, что температура воздуха понизится на 2-3 градуса, до 5-8 градусов тепла.
Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в регионах Азербайджана. В некоторых районах ожидаются дожди, в горах - снег, местами осадки могут быть интенсивными.
Порывы северо-восточного ветра составят 15-17 м/с.
Температура воздуха понизится на 2-3 градуса, в низменных районах ожидается 7-12 градусов тепла, в горных - 0-5 градусов мороза.
Возможно повышение водности рек.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре