Как долго продлится нестабильная погода в Азербайджане?

В Баку и на Абшеронском полуострове после небольшого перерыва 2 декабря в последующие дни, с 3-го по 7-е, ожидаются периодические дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых частях полуострова осадки могут стать интенсивными.

Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. Ожидается, что температура воздуха понизится на 2-3 градуса, до 5-8 градусов тепла.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в регионах Азербайджана. В некоторых районах ожидаются дожди, в горах - снег, местами осадки могут быть интенсивными.

Порывы северо-восточного ветра составят 15-17 м/с.

Температура воздуха понизится на 2-3 градуса, в низменных районах ожидается 7-12 градусов тепла, в горных - 0-5 градусов мороза.

Возможно повышение водности рек.