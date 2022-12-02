Неделя моды в Азербайджане началась с праздничного завтрака

В Баку для участников Azerbaijan Fashion Week 2022 был организован праздничный завтрак, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. А сегодня вечером в Международном центре мугама стартует 13-й сезон официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week.

Основной темой 13-го сезона AFW станет 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. И это неудивительно, ведь генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Доссыбаев также является основателем Kazakhstan Fashion Week, благодаря чему подиум AFW всегда становится местом встречи самых модных дизайнеров из этих двух стран.

Среди участников Azerbaijan Fashion Week 2022 множество местных и зарубежных дизайнеров. Казахстан представят Shogy, Nomade, Usaliev, A-Sain kids, Asheri, Узбекистан - Irina Diosa, Азербайджан - Fakhriya Khalafova, La Shyla, Soul Desire, Mario Russo, Ny Gyul. Дебютные коллекции также покажут выпускники Menzer Zekizade Fashion school - Roya Bashirova, Ramilya Mehdiyeva и Sultan Mamedova.

Как известно, ООН с 1992 году 3 декабря отмечается как Международный день людей с ограниченными возможностями. Поэтому на Azerbaijan Fashion Week будет проведен специальный показ первого в Азербайджане бренда адаптивной моды для людей с ограниченными возможностями Kekalove.

Вместе с основной программой показов пройдёт ставший традиционным showroom Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.