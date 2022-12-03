Новые подробности громкого убийства в Бейлагане

Выяснились новые детали в связи с убийством четырех членов одной семьи, произошедшим вчера около 22:00 в селе Таталылар Бейлаганского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, отец 27-летнего Фуада Джалилзаде, подозреваемого в совершении данного преступления, был арестован в 2009 году за то, что тяжело ранил вилами соседа Надира Гулиева (1966 г.р.) на почве конфликта. На основании иска Н.Гулиева суд приговорил отца Ф.Джалилзаде к шести с половиной годам лишения свободы. После освобождения последнего отношения между семьями ухудшились еще больше, происходили регулярные стычки.

Минувшей ночью Ф.Джалилзаде застрелил свою соседку Таргюль Гулиеву (1971 г.р.), ее мужа Надира (1966 г.р.), их сыновей Амина (1996 г.р.) и Хаяла (2002 г.р.) Гулузаде.

Отметим, что в семье было четверо детей. Двое из них живут в Баку. С целью недопущения раздувания инцидента и принятия мер безопасности семью подозреваемого эвакуировали из села.

Ранее стало известно еще одно обстоятельство в связи с убийством четырех членов одной семьи в Бейлаганском районе.

Последний конфликт между сторонами был связан с дорогой. Так, члены расстрелянной семьи перекрыли проволокой путь к дому, где жил подозреваемый Фуад Джалилзаде. По этой причине за день до трагедии между ними произошла драка.