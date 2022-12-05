Тяжелое ДТП в Баку

Дорожно-транспортное происшествие в Гарадагском районе Баку привело к остановке движения поездов на железной дороге.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Лёкбатан.

Рустамов Сахиб Адалят оглу потерял управление автомобилем Ford с государственным регистрационным знаком 99-PN-373 во время движения по мосту. В результате автомобиль свалился с моста, задел высоковольтную ЛЭП и рухнул на бетонный опорный блок.

Сотрудники Гарадагского районного управления полиции, несшие службу на указанном участке, извлекли водителя из автомобиля.

После того, как водитель был спасен, автомобиль загорелся.

На место происшествия из Гарадагского и Бинагадинского районов привлечены три единицы техники и бригада Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавший в тяжелом состоянии помещен в отделение интенсивной терапии Клинического медицинского центра.

По данным медиков, состояние водителя удовлетворительное.

В связи с ДТП приостановлено движение поездов на маршруте Баку-Газах-Агстафа.

В настоящее время сотрудники Управления железной дороги проводят ремонтно-восстановительные работы.