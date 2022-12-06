Землетрясение в Азербайджане

Сегодня в 20:13 в Самухском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к северо-востоку от сейсмостанции Гянджа. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров", - отметили в сейсмослужбе.