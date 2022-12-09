https://news.day.az/society/1518038.html Будет продолжена соцподдержка уязвимых групп населения - Али Асадов
Будет продолжена соцподдержка уязвимых групп населения - Али Асадов
Будет продолжена социальная поддержка уязвимых групп населения.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
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