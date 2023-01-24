Поножовщина в Баку

В Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент был зафиксирован 24 января около 04:00 в подъезде жилого дома, расположенного возле дворца бракосочетаний "Назлы" Низаминского района столицы.

Так, между Мехтиевым Шакиром Алим оглу 1985 (г.р.) и человеком по имени Заур возник конфликт. Затем Заур нанес Ш.Мехтиеву несколько ножевых ранений.