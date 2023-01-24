https://news.day.az/society/1531077.html Поножовщина в Баку
Поножовщина в Баку
В Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент был зафиксирован 24 января около 04:00 в подъезде жилого дома, расположенного возле дворца бракосочетаний "Назлы" Низаминского района столицы.
Так, между Мехтиевым Шакиром Алим оглу 1985 (г.р.) и человеком по имени Заур возник конфликт. Затем Заур нанес Ш.Мехтиеву несколько ножевых ранений.
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