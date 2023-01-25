https://news.day.az/society/1531440.html Взрыв в жилом доме на Абшероне
Взрыв в жилом доме на Абшероне
Сегодня утром на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в частном жилом доме в поселке Горадил Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что взрыв, по предварительной версии, произошел в результате утечки бытового газа на кухне, расположенной на первом этаже двухэтажного частного дома общей площадью 360 кв.м, взрыв не сопровождался пожаром.
В результате взрыва никто не пострадал.
Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.
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