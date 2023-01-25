Взрыв в жилом доме на Абшероне

Сегодня утром на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в частном жилом доме в поселке Горадил Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что взрыв, по предварительной версии, произошел в результате утечки бытового газа на кухне, расположенной на первом этаже двухэтажного частного дома общей площадью 360 кв.м, взрыв не сопровождался пожаром.

В результате взрыва никто не пострадал.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.