В Баку задержан находящийся в розыске мужчина

Задержан находящийся в розыске житель Сальянского района Яшар Мамедов, совершивший кражи в Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, он был объявлен в розыск по ст. 181 (разбой) УК Азербайджана.

Мамедов подозревается в краже из квартиры в поселке Бинагади стройматериалов, одежды и предметов быта на 3000 манатов, а из другой квартиры - ювелирных изделий и предметов быта на 7000 манатов.

Проводится расследование.