https://news.day.az/society/1532076.html В Баку задержан находящийся в розыске мужчина
В Баку задержан находящийся в розыске мужчина
Задержан находящийся в розыске житель Сальянского района Яшар Мамедов, совершивший кражи в Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, он был объявлен в розыск по ст. 181 (разбой) УК Азербайджана.
Мамедов подозревается в краже из квартиры в поселке Бинагади стройматериалов, одежды и предметов быта на 3000 манатов, а из другой квартиры - ювелирных изделий и предметов быта на 7000 манатов.
Проводится расследование.
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