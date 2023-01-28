В Азербайджане расширяются карьерные возможности для женщин как в частном, так и государственном секторах

Для женщин в Азербайджане расширяются карьерные возможности как в частном, так и государственном секторах деятельности.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия, посвященного фестивалю STEM, передает Day.Az.

Министр подчеркнул, что свыше 30 процентов специалистов в "Азеркосмос" составляют женщины и такая тенденция продолжится во всех структурах министерства.

"Женщины в нашей стране достаточно образованы, в том числе в области технологий и инноваций, и мы поддерживаем рост числа женщин-специалистов в различных структурах деятельности в Азербайджане", - добавил он.

Отметим, что STEM - это новый подход в образовании, когда все отрасли в сфере естественных наук и технических знаний объединены, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.