Изменился состав коллегии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана
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Внесены изменения в постановление Кабинета министров о составе коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщили в субботу Day.Az в Кабинете министров, согласно изменениям, подписанным премьер-министром Али Асадовым, число членов коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана увеличено с 13 до 15.

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