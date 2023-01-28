https://news.day.az/society/1532645.html Изменился состав коллегии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана
Изменился состав коллегии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана
Внесены изменения в постановление Кабинета министров о составе коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Как сообщили в субботу Day.Az в Кабинете министров, согласно изменениям, подписанным премьер-министром Али Асадовым, число членов коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана увеличено с 13 до 15.
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