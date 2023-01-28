Изменился состав коллегии министерства культуры Азербайджана
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В постановление Кабинета министров о составе коллегии министерства культуры Азербайджана внесено изменение.

Как сообщили в субботу Day.Az в Кабинете министров, согласно изменению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в постановлении о составе коллегии министерства культуры слова "директор Азербайджанской Национальной библиотеки имени М.Ф. Ахундзаде" заменены на "генеральный директор Агентства кино Азербайджанской Республики".