https://news.day.az/society/1532650.html Изменился состав коллегии министерства культуры Азербайджана
Изменился состав коллегии министерства культуры Азербайджана
В постановление Кабинета министров о составе коллегии министерства культуры Азербайджана внесено изменение.
Как сообщили в субботу Day.Az в Кабинете министров, согласно изменению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в постановлении о составе коллегии министерства культуры слова "директор Азербайджанской Национальной библиотеки имени М.Ф. Ахундзаде" заменены на "генеральный директор Агентства кино Азербайджанской Республики".
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