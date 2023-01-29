Жители Нахчывана ощутили произошедшее в Иране землетрясение
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Вблизи иранского города Хой произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5.

Как сообщает Day.Az, землетрясение произошло в 18:41 на глубине 5 км.

Природное явление ощущалось и в азербайджанском городе Нахчыван.

Землетрясение длилось 8-10 секунд.