https://news.day.az/society/1532906.html Жители Нахчывана ощутили произошедшее в Иране землетрясение
Жители Нахчывана ощутили произошедшее в Иране землетрясение
Вблизи иранского города Хой произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5.
Как сообщает Day.Az, землетрясение произошло в 18:41 на глубине 5 км.
Природное явление ощущалось и в азербайджанском городе Нахчыван.
Землетрясение длилось 8-10 секунд.
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