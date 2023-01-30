Крупная кража в Баку

В полицию поступила информация о краже кошелька иностранного гражданина в одном из ресторанов, расположенных в Наримановском районе города Баку, в котором находились 160 манатов, 500 турецких лир, 950 долларов США, 55 евро, а также банковские карты.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского района, установлен и задержан подозреваемый в краже житель Саатлинского района Эльбрус Новрузов.

По факту ведется расследование.