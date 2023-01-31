https://news.day.az/society/1533501.html Состоялось очередное заседание Тарифного Совета
Состоялось очередное заседание Тарифного Совета
На очередном заседании Тарифного (ценового) Совета, состоявшемся 31 января 2023 года, рассмотрены заявки транспортных компаний и утверждены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров в общественном транспорте, передает Day.Az.
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