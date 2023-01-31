Состоялось очередное заседание Тарифного Совета

На очередном заседании Тарифного (ценового) Совета, состоявшемся 31 января 2023 года, рассмотрены заявки транспортных компаний и утверждены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров в общественном транспорте, передает Day.Az.

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