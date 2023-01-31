В Баку временно изменена схема движения трех маршрутов

Завтра с 08:00 до 18:00 будет временно ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении улиц Ханлара Алекперова и Саттара Бахлулзаде Сураханского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По этой причине, схема движения маршрутов № 104, 208, 209 будет временно организована через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении улиц Ильгара Мамедова и Владимира Баландина.