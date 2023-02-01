https://news.day.az/society/1533666.html Массовая драка в Баку - есть раненый
Массовая драка в Баку - есть раненый
В Сабаильском районе Баку произошел инцидент с ножевым ранением.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел после матча футбольных клубов "Сабаил" (Баку) и "Кяпаз" (Гянджа).
Так, после финального свистка на "ASCO Арене" в поселке Биби-Эйбат между болельщиками произошла драка.
В ходе инцидента был ранен болельщик "Кяпаза" Алескеров Рахиб Ясин оглу 1997 года рождения.
В тяжелом состоянии раненого поместили в Клинический медицинский центр.
После операции его поместили в отделение реанимации.
Состояние пациента удовлетворительное.
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