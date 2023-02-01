Массовая драка в Баку

В Сабаильском районе Баку произошел инцидент с ножевым ранением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел после матча футбольных клубов "Сабаил" (Баку) и "Кяпаз" (Гянджа).

Так, после финального свистка на "ASCO Арене" в поселке Биби-Эйбат между болельщиками произошла драка.

В ходе инцидента был ранен болельщик "Кяпаза" Алескеров Рахиб Ясин оглу 1997 года рождения.

В тяжелом состоянии раненого поместили в Клинический медицинский центр.

После операции его поместили в отделение реанимации.

Состояние пациента удовлетворительное.