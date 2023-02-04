В Гяндже пресечены незаконные строительные работы

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщили Day.Az в МЧС, выявлен факт незаконного проведения строительных работ с отклонением от проекта, утвержденного соответствующими органами, по адресу: город Гянджа, проспект Гейдара Алиева 64.

В результате соответствующих мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора МЧС, были пресечены незаконные строительные работы, объект был взят под контроль.