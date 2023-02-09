Какой будет погода завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове с ночи 9 февраля до утра 10 февраля ожидается снег, днем погода, в основном, будет без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3 °С мороза, днем - 1-3 °С тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, туман, местами порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3°С мороза до 2 °С тепла, днем - 3-7 °С тепла. В горах ночью - 12-17 °С мороза, днем - 2-7 °С ниже ноля. На дорогах ожидается гололед.