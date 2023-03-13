https://news.day.az/society/1546148.html МИД об азербайджанце, пропавшем без вести в Иране
МИД об азербайджанце, пропавшем без вести в Иране
О Фариде Сафарли, пропавшем без вести в Иране, нет никакой информации.
Об этом сказал в понедельник, в ответ на запрос Trend, начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Day.Az.
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