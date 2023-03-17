К сведению желающих совершить хадж

С сегодняшнего дня начинается прием документов для граждан, желающих совершить хадж.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Управления мусульман Кавказа, для совершения хаджа требуется загранпаспорт; копия удостоверения личности; цветная фотография на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см; справка о состоянии здоровья.

Прием документов осуществляется в административном здании Управления мусульман Кавказа по адресу: г. Баку, ул. Мирза Фатали 7.

Стоимость пакета паломничества для одного человека составляет 5 750 долларов США. В этом году паломничество будет организовано в единой для азербайджанских паломников форме и будет осуществляться посредством соотвествующих авиарейсов.

"Прием документов будет проводиться с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Паломничество намечено на конец июня-начало июля. Возрастных ограничений нет. Каждому паломнику необходимо будет сделать две прививки", - сообщили в УМК.